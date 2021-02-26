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МВФ ждет от Украины предложений по нерешенным вопросам для продолжения переговоров

Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) считает продуктивными переговоры с властями Украины во время недавней работы миссии фонда. Однако МВФ констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ждет предложений от украинской стороны для продолжения обсуждений.

Об этом на брифинге 25 февраля сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Как заявил Райс, во время работы миссии фонда обсуждались вопросы антикоррупционной, фискальной и энергетической политики.

Среди тем переговоров он отметил улучшение управления банковским надзором Национального банка, бюджетный дефицит, финансовые риски и укрепление судебных органов.

"Обсуждения были, я бы сказал, продуктивными, но некоторые вопросы остаются нерешенными", - сказал он.

Райс заявил, что Фонд продолжит переговоры с властями Украины, как только получит предложения с украинской стороны, однако не назвал конкретных сроков.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

В Министерстве финансов Украины не рассматривают вариантов досрочного завершения текущей программы Stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) и заключения нового соглашения.

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