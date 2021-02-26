МВФ ждет от Украины предложений по нерешенным вопросам для продолжения переговоров

Как заявил Райс, во время работы миссии фонда обсуждались вопросы антикоррупционной, фискальной и энергетической политики.

Среди тем переговоров он отметил улучшение управления банковским надзором Национального банка, бюджетный дефицит, финансовые риски и укрепление судебных органов.

"Обсуждения были, я бы сказал, продуктивными, но некоторые вопросы остаются нерешенными", - сказал он.

Райс заявил, что Фонд продолжит переговоры с властями Украины, как только получит предложения с украинской стороны, однако не назвал конкретных сроков.