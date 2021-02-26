МВФ чекає від України пропозицій щодо невирішених питань для продовження переговорів

Як заявив Райс, під час роботи місії фонду обговорювалися питання антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики.

Серед тем переговорів він відзначив поліпшення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів.

"Обговорення були, я б сказав, продуктивними, але деякі питання залишаються невирішеними", - сказав він.

Райс заявив, що Фонд продовжить переговори з владою України, як тільки отримає пропозиції з української сторони, однак не назвав конкретних термінів.