UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МВФ ждет небольшое ослабление доминирующей роли доллара из-за санкций против России

Фото: МВФ прогнозирует сохранение доминирующей роли доллара (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Финансовые санкции, введенные против России, могут постепенно ослабить доминирование доллара США в некоторых сегментах. Первый заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат считает, что это также может привести к более фрагментированной международной валютной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Гопинат изданию The Financial Times.

Гопинат заявила, что радикальные меры, введенные западными странами после вторжения России в Украину, в том числе ограничения в отношении ее центрального банка, могут способствовать возникновению небольших валютных блоков, основанных на торговле между отдельными группами стран.

Она добавила, что доминирование доллара, поддерживаемое сильными и заслуживающими доверия институтами, глубокими рынками и тем фактом, что он свободно конвертируется, вряд ли будет оспорено в среднесрочной перспективе.

"Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна", - сказал Гопинат в интервью газете, добавив, что некоторые страны уже пересматривают валюту для торговли.

Она добавила, что юань вряд ли заменит доллар в качестве доминирующей резервной валюты. "Для этого потребуется полная конвертируемость валюты, открытые рынки капитала и институты, которые могут их поддерживать. Это медленный процесс, который требует времени, и доминирование доллара сохранится", - сказала она.

Она сказала, что война также будет стимулировать внедрение цифровых финансов, от криптовалют до стейблкоинов и цифровых валют центральных банков.

Гопинат сказала FT, что более широкое использование других валют в мировой торговле приведет к дальнейшей диверсификации резервных активов национальных центральных банков.

Ранее она говорила, что санкции против России не предвещают заката доллара как резервной валюты и что война в Украине замедлит рост мировой экономики, но не вызовет глобальную рецессию.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФРоссийская Федерация