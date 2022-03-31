МВФ чекає невелике ослаблення домінуючої ролі долара через санкції проти Росії

Гопінат заявила, що радикальні заходи, введені західними країнами після вторгнення Росії в Україну, в тому числі обмеження щодо її центрального банку, можуть сприяти виникненню невеликих валютних блоків, заснованих на торгівлі між окремими групами країн.

Вона додала, що домінування долара, підтримуване сильними і надійними інститутами, глибокими ринками і тим фактом, що він вільно конвертується, навряд чи буде оскаржено в середньостроковій перспективі.

"Долар залишиться основною світовою валютою навіть у цьому ландшафті, але фрагментація на меншому рівні, безумовно, цілком можлива", - сказав Гопінат в інтерв'ю газеті, додавши, що деякі країни вже переглядають валюту для торгівлі.

Вона додала, що юань навряд чи замінить долар як домінуючу резервну валюту. "Для цього буде потрібно повна конвертованість валюти, відкриті ринки капіталу та інститути, які можуть їх підтримувати. Це повільний процес, який вимагає часу, і домінування долара збережеться", - сказала вона.

Вона сказала, що війна також стимулюватиме впровадження цифрових фінансів, від криптовалют до стейблкоінов і цифрових валют центральних банків.

Гопінат сказала FT, що більш широке використання інших валют у світовій торгівлі призведе до подальшої диверсифікації резервних активів національних центральних банків.

Раніше вона говорила, що санкції проти Росії не віщують заходу долара як резервної валюти і що війна в Україні сповільнить зростання світової економіки, але не викличе глобальну рецесію.