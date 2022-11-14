В МВФ заявили, що перспективи світової економіки стали "похмурими"

В Міжнародному валютному фонді заявили, що перспективи розвитку світової економіки стали більш похмурими, ніж прогнозувалося минулого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

За даними МВФ, головні причини цього: посилення грошово-кредитної політики, викликане стійко високою інфляцією на широкій основі, слабкими темпами зростання економіки в Китаї, а також перебоями з постачаннями і відсутністю продовольчої безпеки, викликаними вторгненням Росії в Україну.

Тепер глобальний кредитор прогнозує ріст економіки в 2023 році лише на 2,7% - це на 0,2% менше за попередній прогноз.

"Виклики, з якими стикається світова економіка, величезні, і ослаблення економічних показників вказує на подальші проблеми попереду", - заявили в МВФ.