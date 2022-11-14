В МВФ заявили, что перспективы мировой экономики стали "мрачными"

В Международном валютном фонде заявили, что перспективы развития мировой экономики стали мрачнее, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

По данным МВФ, главные причины этого: усиление денежно-кредитной политики, вызванное устойчиво высокой инфляцией на широкой основе, слабыми темпами роста экономики в Китае, а также перебоями со снабжением и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными вторжением России в Украину.

Теперь глобальный кредитор прогнозирует рост экономики в 2023 году лишь на 2,7% - это на 0,2% меньше предыдущего прогноза.

"Вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает на дальнейшие проблемы впереди", - заявили в МВФ.