МВФ заявил об успешном завершении миссии в Украине. Может выделить 700 млн долларов кредита

"Группа миссии МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала об обновленном наборе экономических, финансовых и структурных мер политики, которые помогут преодолеть кризис в экономике и здравоохранении, вызванный COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранении основных препятствий для частных инвестиций", - заявила глава миссии Иванна Владкова-Голлар.

По ее словам, завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продление программы.

"Завершение первого обзора позволит выделить 500 миллионов СПЗ (около 700 млн долларов)", - добавила Владкова-Голлар.

При этом в МВФ добавили, что продолжение программы еще предстоит согласовать руководству и Совету директоров.

"Целенаправленная и лишена пауз реализация мощных мероприятий в этих секторах, при условии их соответствия цели программы и достигнутым договоренностям, открывает путь к вынесению результатов первого просмотра на Совет исполнительных директоров МВФ - ориентировочно в ноябре", - говорится в сообщении.

Миссия МВФ работала с 21 сентября по 18 октября.