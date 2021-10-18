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МВФ заявив про успішне завершення місії в Україні. Може виділити 700 млн доларів кредиту

Автор: Валерія Поліщук

Місія Міжнародного валютного фонду успішно завершила місію в Україні. Завершення місії з першого перегляду програми дозволить МВФ виділити Україні 700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ.

"Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій", - заявила глава Місії Іванна Владкова-Голлар.

За її словами, завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай" (SBA) і запиту на продовження програми.

"Завершення першого огляду дозволить виділити 500 мільйонів СПЗ (близько 700 млн доларів)", - додала Владкова-Голлар.

При цьому в МВФ додали, що продовження програми ще має погодити керівництво і рада директорів.

"Цілеспрямована і позбавлена пауз реалізація потужних заходів у цих секторах, за умови їх відповідності меті програми та досягнутим домовленостям, відкриває шлях до винесення результатів першого перегляду на Раду виконавчих директорів МВФ - орієнтовно у листопаді", - йдеться у повідомленні.

Місія МВФ працювала з 21 вересня по 18 жовтня.

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