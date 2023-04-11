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МВФ запровадив пряму щомісячну фінансову звітність для "Нафтогазу"

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Вівторок 11 квітня 2023 12:31
МВФ запровадив пряму щомісячну фінансову звітність для "Нафтогазу" Фото: НАК "Нафтогаз України" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міжнародний валютний фонд запровадив щомісячну звітність щодо фінансового стану НАК "Нафтогаз України" та Оператора ГТС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

Згідно з текстом технічного меморандуму про взаєморозуміння (стр. 159, пункт 88), інформація про грошові потоки обох компаній має передаватись до МВФ не пізніше 25 числа наступного за звітним місяця.

Зокрема, у звіті групи "Нафтогаз" має бути інформація про обсяги та ціни закупівлі та реалізації газу (закупівля газу внутрішнього та імпортного виробництва, реалізація населенню, теплокомуненерго, бюджетним установам, промисловості), основні статті доходів, витрат і фінансування.

Крім того, "Нафтогаз" щомісяця надаватиме до МВФ оновлену інформацію про фінансові зобов’язання компанії з графіком виплат відсотків та основної суми кредитів.

У Меморандумі про економічну та фінансову політику, який міститься у цій же публікації на сайті МВФ, встановлюється обмеження суми, яка може бути виплачена "Нафтогазу" з державного бюджету у 2023 році на компенсацію ПСО (покладання спеціальних зобов’язань). Ця сума не має перевищувати 60 млрд грн (або приблизно 1% від ВВП).

"Це дійсно безпрецедентне рішення, що МВФ буде щомісяця контролювати фінанси "Нафтогазу". Це говорить про те, що у Фонду є зауваження до роботи НАК "Нафтогаз України". Думаю, що у МВФ помітили проблеми з надходженнями коштів до "Нафтогазу", тому ввели додаткові умови контролю. Фонд хоче контролювати надходження до бюджету від НАКу, щоб розуміти, як Україна може розраховуватися за надані кредити перед іноземними кредиторами "Нафтогазу" та МВФ зокрема", - вважає голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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