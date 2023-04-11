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МВФ ввел прямую ежемесячную финансовую отчетность для "Нафтогаза"

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Вторник 11 апреля 2023 12:31
МВФ ввел прямую ежемесячную финансовую отчетность для "Нафтогаза" Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Международный валютный фонд ввел ежемесячную отчетность по финансовому положению НАК "Нафтогаз Украины" и Оператора ГТС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Согласно тексту технического меморандума о взаимопонимании(стр. 159, пункт 88), информация о денежных потоках обеих компаний должна передаваться в МВФ не позднее 25 числа следующего за отчетным месяцем.

В частности, в отчете группы "Нафтогаз" должна быть информация об объемах и ценах закупки и реализации газа (закупка газа внутреннего и импортного производства, реализация населению, теплокоммунэнерго, бюджетным учреждениям, промышленности), основные статьи доходов, расходов и финансирования.

Кроме того, "Нафтогаз" будет ежемесячно предоставлять МВФ обновленную информацию о финансовых обязательствах компании с графиком выплат процентов и основной суммы кредитов.

В Меморандуме об экономической и финансовой политике, который содержится в этой же публикации на сайте МВФ, устанавливается ограничение суммы, которая может быть выплачена "Нафтогазу" из государственного бюджета в 2023 году на компенсацию ПСО (возложение специальных обязательств). Эта сумма не должна превышать 60 млрд грн (или примерно 1% ВВП).

"Это действительно беспрецедентное решение, что МВФ будет ежемесячно контролировать финансы "Нафтогаза". Это говорит о том, что у Фонда есть замечания к работе НАК "Нафтогаз Украины". Думаю, что у МВФ заметили проблемы с поступлениями средств в "Нафтогаз", поэтому ввели дополнительные условия контроля. Фонд хочет контролировать поступления в бюджет от НАКа, чтобы понимать, как Украина может рассчитываться за предоставленные кредиты перед иностранными кредиторами "Нафтогаза" и МВФ в частности", - считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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