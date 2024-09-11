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МВФ запропонував Україні підвищити ПДВ, - джерела

Фото: МВФ хоче підвищення податків в Україні
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд пропонує підвищити податок на додану вартість (ПДВ) в Україні на 2 процентні пункти. Питання порушувалося під час роботи місії фонду у Києві.

За словами джерел видання, знайомих з переговорами з МВФ, експерти фонду вважають, що ПДВ треба підіймати.

Наразі в Україні діє загальний ПДВ на рівні 20%, ставку 7% застосовують на лікарські препарати та 14% – на деякі сільгосппродукти.

"У МВФ пропонують підвищення ПДВ на 2 п.п. Тобто з 20% до 22%, з 7% – до 9% та з 14% – до 16%", - сказав співрозмовник видання.

Поки що питання зміни податків, у тому числі й ПДВ, остаточно не вирішено. Засідання профільного комітету парламенту, на якому планують розглянути це питання, пройде цього тижня, йдеться у матеріалі.

Місія фонду та підвищення податків

Нагадаємо, раніше від ідеї підвищити ПДВ в Україні відмовилися, оскільки проти виступало Міністерство фінансів. Як заявив в інтерв'ю міністр фінансів Сергій Марченко, ключовий негатив від підвищення ПДВ - це зростання цін на всі групи товарів, особливо на товари першої необхідності.

За його словами, Мінфін пропонуємо формат, за якого податки не зростуть для незахищених категорій, тоді як зростання ставки ПДВ стосуватиметься всіх громадян України.

Ключова пропозиція Мінфіну – це підвищення військового збору з доходів усіх громадян з 1,5% до 5%, що дасть бюджету наступного року понад 100 млрд гривень.

 

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НДСМВФ