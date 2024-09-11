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МВФ предложил Украине повысить НДС, - источники

Фото: МВФ хочет повышения налогов в Украине
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Международный валютный фонд предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине на 2 процентных пункта. Вопрос поднимался во время работы миссии фонда в Киеве.

По словам источников издания, знакомых с ходом переговоров с МВФ, эксперты фонда считают, что НДС нужно поднимать.

Сейчас в Украине действует общий НДС на уровне 20%, ставку 7% применяют на лекарственные препараты и 14% – на некоторые сельхозпродукты.

"В МВФ предлагают повышение НДС на 2 п.п. То есть с 20% до 22%, с 7% – до 9% и с 14% – до 16%", - сказал собеседник издания.

Пока вопрос изменения налогов, в том числе и НДС, окончательно не решен. Заседание профильного комитета парламента, на котором планируют рассмотреть этот вопрос, пройдет на текущей неделе, говорится в материале.

Миссия фонда и повышение налогов

Напомним, ранее от идеи повысить НДС в Украине отказались, поскольку против выступало Министерство финансов. Как заявил в интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко, ключевой негатив от повышения НДС - это рост цен на все группы товаров, особенно на товары первой необходимости.

По его словам, Минфин предлагаем формат, при котором налоги не вырастут для незащищенных категорий, в то время как рост ставки НДС будет касаться всех граждан Украины.

Ключевое предложение  Минфина - это повышение военного сбора с доходов всех граждан с 1,5% до 5%, что даст бюджету в следующем году более 100 млрд гривен.

 

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