МВФ вказав на проблеми для України в разі перемир'я без гарантій безпеки

Базовий сценарій Міжнародного валютного фонду передбачає закінчення війни Росії проти України до кінця 2025 року. Для економічного зростання потрібні гарантії та ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

Згідно з очікуваннями МВФ, у разі миру зростання економіки України прискориться до 4,5% у 2026 році.

"Мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та/або достатніх фінансових ресурсів для відновлення й оборони може призвести до несприятливих економічних і соціальних наслідків", - ідеться в документі.

У МВФ зазначили, що невизначеність стримуватиме повернення біженців, темпи реконструкції та відновлення прямих іноземних інвестицій.

Позитивний прогноз

Як зазначають у МВФ, економіка може відновитися швидше, особливо якщо справедлива та стійка мирна угода призведе до швидкого та стабільного поліпшення безпекової ситуації.

Більш раннє закінчення війни також може відкрити позитивний сценарій, обумовлений адекватними гарантіями безпеки, міжнародною підтримкою, а також сильними реформами.

"Навіть на ранніх етапах мирного врегулювання економічні показники можуть перевершити очікування, якщо безпекові умови дозволять і ключові вузькі місця будуть усунуті оперативно за рахунок масового повернення мігрантів, підвищення енергетичної безпеки", - йдеться в Меморандумі.

Крім того, реалізація критично важливих проєктів із відновлення та ремонту сприятиме вищому зростанню, як і більш активне просування запланованих енергетичних реформ.

У середньостроковій перспективі економічне зростання може прискоритися завдяки рішучому здійсненню структурних реформ, включно з реформами в контексті інтеграції з ЄС, значним інвестиціям у відбудову й економічну трансформацію, зокрема й завдяки припливу приватних інвестицій у макроекономічно важливі сектори або підтримці з боку офіційних партнерів із розвитку, а також більш швидкому поверненню мігрантів.