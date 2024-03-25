МВФ визначив курс гривні до долара як де-факто фіксований

Як наголошується в документі, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості. Офіційний обмінний курс щодо долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.

"Хоча НБУ допустив більшу гнучкість обмінного курсу з жовтня 2023 року, необхідні додаткові спостереження, щоб визначити його нову тенденцію. До того часу режим обмінного курсу де-факто буде класифікований як фіксований", - йдеться у Меморандумі.

За даними МВФ офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Офіційні курси валют публікуються щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.

"Де-юре валютний курс України є плаваючим", - йдеться у Меморандумі.