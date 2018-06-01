В МВФ видят риски переподчинения ГФС Кабинету министров, - источник

Переподчинение ГФС Кабмину может усложнить переговоры о пересмотре программы расширенного финансирования

В Международном валютном фонде (МВФ) допускают, что возможное переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) Кабинету министров, а также лишение Минфина обязанности согласования правительственных инициатив, может усложнить и без того непростые переговоры о пересмотре программы расширенного финансирования. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.

По его словам, глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден направил письмо на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, указав, что Фонд не рекомендует правительству идти на такой шаг.

"Это ни в коем случае не ультиматум, а дружественный совет, чтобы не навредить переговорам", - сказал он.

Вместе с тем, по словам собеседника, речь не идет о том, что в случае принятия решения о переподчинении и отмены обязательного согласования правительственных документов с Минфином, Украина рискует сорвать программу с Фондом.

Источник в Фонде напомнил, что для пересмотра программы и получения следующего транша украинские власти должны создать Высший антикоррупционный суд, как рекомендует Венецианская комиссия, а также привести цены на газ для населения до рыночного уровня. Кроме того, собеседник отметил, что Фонд, как и обычно, следит за сбалансированностью государственного бюджета.

Напомним, как писало РБК-Украина, Кабинет министров предпринял попытку вывести ГФС из-под управления Министерства финансов. Однако министр Александр Данилюк отказался поддержать предложение правительства, после чего премьер предложил министру подать в отставку.