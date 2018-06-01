У МВФ бачать ризики перепідпорядкування ДФС Кабінету міністрів, - джерело

Перепідпорядкування ДФС Кабміну може ускладнити переговори про перегляд програми розширеного фінансування

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) допускають, що можливе перепідпорядкування Державної фіскальної служби (ДФС) Кабінету міністрів, а також позбавлення Мінфіну обов'язку узгодження урядових ініціатив, може ускладнити і без того непрості переговори про перегляд програми розширеного фінансування. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні.

За його словами, глава місії МВФ в Україні Рон ван Руден направив листа на ім'я прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, вказавши, що Фонд не рекомендує уряду йти на такий крок.

"Це ні в якому разі не ультиматум, а дружня порада, щоб не зашкодити переговорам", - сказав він.

Разом з тим, за словами співрозмовника, мова не йде про те, що у разі прийняття рішення про перепідпорядкування та скасування обов'язкового узгодження урядових документів з Мінфіном, Україна ризикує зірвати програму з Фондом.

Джерело у Фонді нагадало, що для перегляду програми і отримання наступного траншу українська влада повинна створити Вищий антикорупційний суд, як рекомендує Венеціанська комісія, а також привести ціни на газ для населення до ринкового рівня. Крім того, співрозмовник зазначив, що Фонд, як і зазвичай, стежить за збалансованістю державного бюджету.

Нагадаємо, як писало РБК-Украина, Кабінет міністрів зробив спробу вивести ДФС з-під управління Міністерства фінансів. Однак міністр Олександр Данилюк відмовився підтримати пропозицію уряду, після чого прем'єр запропонував міністру подати у відставку.