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МВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговле

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Вашингтон, Понедельник 16 мая 2022 10:22
МВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговле Фото: МВФ изменил вес валют в корзине SDR (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд увеличил вес доллара и китайского юаня при пересмотре валют, составляющих корзину его специальных прав заимствования (SDR), международного резервного актива. Но существенных изменений не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пересмотр является первым с тех пор, как юань, также известный как юань, присоединился к корзине валют в 2016 году, что стало важной вехой в усилиях Пекина по интернационализации своей валюты.

МВФ повысил вес американской валюты с 41,73% до 43,38%, а юаня с 10,92% до 12,28%. Вес евро снизился до 29,31% с 30,93%, иены упал до 7,59% с 8,33%, а британский фунт упал до 7,44% с 8,09%.

В заявлении МВФ говорится, что Совет директоров определил вес на основе изменений в торговле и финансовом рынке с 2017 по 2021 год.

"Директора согласились с тем, что ни пандемия COVID-19, ни достижения в области финансовых технологий пока не оказали существенного влияния на относительную роль валют в корзине SDR", - говорится в сообщении МВФ.

Хотя стоимость юаня в последнее время снизилась, с 2016 года он вырос примерно на 2% по отношению к доллару и укрепился примерно на 6% по отношению к своим основным торговым партнерам.

В заявлении, сделанном в воскресенье, Народный банк Китая заявил, что Китай будет продолжать продвигать реформу и открытие своего финансового рынка.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, пройдет "долгое время", прежде чем доллар США будет заменен в качестве ключевой резервной валюты в мировой экономике. При этом она выразила сомнение, что это произойдет "вообще когда-либо".

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