МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году из вторжения России в Украину

"Перспективы мировой экономики резко ухудшились, в основном из-за вторжения России в Украину", - говорится в сообщении фонда.

МВФ ожидает, что последствия войны будут распространяться повсюду, усиливая ценовое давление и усугубляя серьезные политические проблемы

Ухудшение прогноза отражает прямое влияние войны в Украине и санкций против России, поскольку в обеих странах прогнозируется резкий спад. Прогноз роста в этом году для Европейского союза был пересмотрен в сторону понижения на 1,1 п.п. из-за косвенных последствий войны, что сделало его вторым по значимости фактором общего пересмотра в сторону понижения.

Война усугубляет череду потрясений предложения, которые поразили мировую экономику в последние годы. "Подобно сейсмическим волнам, его воздействие будет распространяться повсюду - через товарные рынки, торговлю и финансовые связи", - говорится в прогнозе.

Россия - крупный поставщик нефти, газа и металлов, а вместе с Украиной - пшеницы и кукурузы. Сокращение поставок этих товаров привело к резкому росту их цен. Больше всего пострадали импортеры сырьевых товаров в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в странах Африки к югу от Сахары. Но рост цен на продукты питания и топливо нанесет ущерб домохозяйствам с низкими доходами во всем мире, в том числе в Северной и Южной Америке и других странах Азии, отмечают в МВФ.

Восточная Европа и Центральная Азия имеют широкие прямые торговые и денежные связи с Россией и, как ожидается, пострадают. Перемещение около 5 млн украинцев в соседние страны, особенно в Польшу, Румынию, Молдову и Венгрию, усугубляет экономическое давление в регионе, говорится в сообщении.