МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році з вторгнення Росії в Україну

"Перспективи світової економіки різко погіршилися, в основному через вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні фонду.

МВФ очікує, що наслідки війни будуть поширюватися всюди, посилюючи ціновий тиск і посилюючи серйозні політичні проблеми

Погіршення прогнозу відображає прямий вплив війни в Україні та санкцій проти Росії, оскільки в обох країнах прогнозується різкий спад. Прогноз зростання цього року для Європейського Союзу був переглянутий у бік пониження на 1,1 п.п. через непрямі наслідки війни, що зробило його другим за значимістю фактором загального перегляду в бік пониження.

Війна посилює низку потрясінь пропозиції, які вразили світову економіку в останні роки. "Подібно сейсмічним хвилям, його вплив буде поширюватися всюди-через товарні ринки, торгівлю і фінансові зв'язки", - йдеться в прогнозі.

Росія - великий постачальник нафти, газу і металів, а разом з Україною - пшениці і кукурудзи. Скорочення поставок цих товарів призвело до різкого зростання їх цін. Найбільше постраждали імпортери сировинних товарів в Європі, на Кавказі і в Центральній Азії, на Близькому Сході і в Північній Африці, а також в країнах Африки на південь від Сахари. Але зростання цін на продукти харчування і паливо завдасть шкоди домогосподарствам з низькими доходами в усьому світі, в тому числі в Північній і Південній Америці та інших країнах Азії, відзначають в МВФ.

Східна Європа та Центральна Азія мають широкі прямі торговельні та грошові зв'язки з Росією і, як очікується, постраждають. Переміщення близько 5 млн українців в сусідні країни, особливо в Польщу, Румунію, Молдову та Угорщину, посилює економічний тиск в регіоні, йдеться в повідомленні.