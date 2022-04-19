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МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році з вторгнення Росії в Україну

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Україна, Вівторок 19 квітня 2022 17:32
МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році з вторгнення Росії в Україну Фото: МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році на 0,8 в.п. до 3,6%, у 2023 році - на 0,2 в.п. до 3,6%. Війна Росії проти України викличе "сейсмічні хвилі" у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (квітень 2022 року).

"Перспективи світової економіки різко погіршилися, в основному через вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні фонду.

МВФ очікує, що наслідки війни будуть поширюватися всюди, посилюючи ціновий тиск і посилюючи серйозні політичні проблеми

Погіршення прогнозу відображає прямий вплив війни в Україні та санкцій проти Росії, оскільки в обох країнах прогнозується різкий спад. Прогноз зростання цього року для Європейського Союзу був переглянутий у бік пониження на 1,1 п.п. через непрямі наслідки війни, що зробило його другим за значимістю фактором загального перегляду в бік пониження.

Війна посилює низку потрясінь пропозиції, які вразили світову економіку в останні роки. "Подібно сейсмічним хвилям, його вплив буде поширюватися всюди-через товарні ринки, торгівлю і фінансові зв'язки", - йдеться в прогнозі.

Росія - великий постачальник нафти, газу і металів, а разом з Україною - пшениці і кукурудзи. Скорочення поставок цих товарів призвело до різкого зростання їх цін. Найбільше постраждали імпортери сировинних товарів в Європі, на Кавказі і в Центральній Азії, на Близькому Сході і в Північній Африці, а також в країнах Африки на південь від Сахари. Але зростання цін на продукти харчування і паливо завдасть шкоди домогосподарствам з низькими доходами в усьому світі, в тому числі в Північній і Південній Америці та інших країнах Азії, відзначають в МВФ.

Східна Європа та Центральна Азія мають широкі прямі торговельні та грошові зв'язки з Росією і, як очікується, постраждають. Переміщення близько 5 млн українців в сусідні країни, особливо в Польщу, Румунію, Молдову та Угорщину, посилює економічний тиск в регіоні, йдеться в повідомленні.

МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році з вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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