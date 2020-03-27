МВФ требует принятия законов о банках и о рынке земли, - Зеленский

Международный валютный Фонд требует принятия законов о банках и о рынке земли. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 8 млрд долларов.

"У нас ежедневно идут переговоры с МВФ. Мы договорились об увеличении программы. Мы с МВФ, с ЕБРР, с Евросоюзом и с некоторыми странами. Сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов. Условия МВФ это два закона: закон о банках и закон о земле. Мы договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем, мы уменьшили концентрацию", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина может получить средства от ЕБРР и Всемирного банка.

"Если дальше в целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум 10 миллиардов долларов США. Дальше разговариваем и нас обязательно поддерживает Азербайджан... Проговорили и ждем ответа от премьер-министра Канады.. Мы понимаем, что мировой кризис, но нам очень важно сейчас это пройти", - добавил он.

Также президент сообщил, что в течение двух недель Украина получит первый быстрый транш.

"Мы договорились с руководством МВФ, как только мы выполним эти условия, в течение где-то дней 15-ти мы получим первый быстрый транш: он будет около двух, я думаю, что будет 2 миллиарда долларов получим - сразу в бюджет Украины. И сможем поддержать наших людей", - заявил Зеленский.

Напомним, 27 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о значительный прогресс в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.