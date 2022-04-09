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В МВФ согласовали открытие спецсчета для направления финпомощи Украине

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 03:31
В МВФ согласовали открытие спецсчета для направления финпомощи Украине Фото: МВФ открывает спецсчет для помощи Украине (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкована.

Отмечается, что на такой спецсчет будет направлен 1 миллиард долларов от Канады для Украины.

"Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады, но с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии", - рассказал он.

Решение о создании такого инструмента совета директоров МВФ было принято 8 апреля, а днем ранее министр финансов Канады Христя Фриланд объявила, что правительство направит до 1 млрд канадских долларов в поддержку Украины через этот счет.

"Работаем с другими странами", - добавил Рашкован.

Напомним, ранее Канада объявила о введении санкций против близкого окружения политического руководства РФ и Беларуси.

Также мы писали, что Украина хочет получить часть замороженных золотовалютных резервов РФ в течение полугода. Как пояснил премьер Денис Шмигаль, средства пойдут на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате войны РФ против нашей страны.

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