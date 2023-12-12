МВФ розробив три сценарії для України залежно від продовження війни

Як зазначається у документі, базовий макроекономічний прогноз тепер ґрунтується на припущенні, що війна завершиться до кінця 2024 року.

Негативний сценарій, що передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, допускає припинення війни до кінця 2025 року, що сильно вплине на настрої компаній та домогосподарств та призведе до подальшої шкоди інфраструктурі від атак.

Це призведе до різкого падіння реального ВВП на 5% у 2024 році (порівняно зі зростанням на 3-4% у базовому сценарії) та нульового зростання у 2025 році.

При реалізації негативного сценарію дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і, як очікується, зберігатимуться довше, враховуючи погіршення показників експорту, що призведе до вищого номінального знецінення найближчими роками, перш ніж воно наблизиться до базової тенденції.

Оновлений сукупний дефіцит фінансування на 2023-2027 роки у негативному сценарії складе 140 млрд доларів на запит програми EFF, що приблизно на 18 млрд доларів більше, ніж базовий рівень. Це вимагатиме додаткових кроків для забезпечення стійкості боргу.

Персонал МВФ підготував позитивний сценарій, який передбачає швидше зростання економіки більш високі інвестиції.

Очікування на 2024 рік

Нагадаємо, міжнародне агентство Fitch Ratings очікує, що війна між Росією та Україною триватиме протягом 2024 року у її нинішніх широких параметрах.

Агентство зазначає, що Україна все ще має деяку стратегічну військову перевагу, підкріплену твердою рішучістю та військовою підтримкою Заходу.

Національний банк України та Кабінет міністрів припускають суттєве зниження "безпекових ризиків" на початку 2025 року. Раніше очікувалося, що це станеться в середині 2024 року.