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МВФ начал новую миссию в Украине: что будут обсуждать

09:27 31.08.2026 Пн
1 мин
Переговоры могут повлиять на ключевые решения по экономике и бюджету страны
aimg Анастасия Никончук
МВФ начал новую миссию в Украине: что будут обсуждать Фото: МВФ (GettyImages)
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Миссия МВФ начала переговоры с Украиной. В центре внимания – экономика, реформы и бюджет-2027.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство МВФ в Украине.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем приступила к рабочим встречам с представителями украинской власти и другими заинтересованными сторонами. Переговоры должны охватить ключевые вопросы экономической политики страны.

Главные вопросы переговоров

В ходе визита представители МВФ намерены оценить перспективы развития украинской экономики, а также обсудить выполнение обязательств Киева в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Отдельное внимание стороны уделят макроэкономическим и структурным преобразованиям, которые Украина обязалась проводить в рамках сотрудничества с фондом.

Еще одной темой переговоров станет проект государственного бюджета Украины на 2027 год. Стороны рассмотрят основные параметры будущего финансового документа и связанные с ним экономические вопросы.

Рабочий визит миссии станет очередным этапом взаимодействия Украины с МВФ в рамках действующей программы финансирования.

Напоминаем, что Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования Украины, после чего страна должна получить еще 690 млн долларов. Таким образом, общий объем привлеченных в рамках EFF средств достигнет 2,2 млрд долларов.

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