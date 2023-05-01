МВФ розкритикував законопроект про повернення 30 тисяч гривень військовим

Ухвалений Верховною радою законопроект про повернення доплат у 30 тисяч гривень усім військовим не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат на 4 млрд доларів та може призвести до зростання бюджетного дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю постійного представника Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграма Степаняна агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок", - сказав він.

Степанян додав, що позики для фінансування таких видатків можуть поставити під іще більшу загрозу стійкість боргу України, який уже перебуває під тиском.

Представник МВФ визнав, що потреби у фінансуванні бюджету під час війни і великі, і нестабільні. Водночас, зазначив він, у межах виконання програми EFF Україна прагне забезпечити фіскальну стійкість і передбачуваність бюджетної політики, зміненої під час COVID-19 і внаслідок війни.

"У цьому контексті влада взяла на себе зобов'язання відновити та посилити дію Статті 52 Бюджетного кодексу, яка визначає та регулює нормативно-правову базу та обставини, за яких до бюджету можуть вноситися зміни у частині і доходів, і частині видатків", - нагадав Степанян.