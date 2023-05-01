МВФ раскритиковал законопроект о возврате 30 тысяч гривен военным

Принятый Верховной радой законопроект о возврате доплат в 30 тысяч гривен всем военным не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов на 4 млрд долларов и может привести к росту бюджетного дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграма Степаняна агентству " Интерфакс-Украина ".

"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок", - сказал он.

Степанян добавил, что ссуды для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.

Представитель МВФ признал, что потребности в финансировании бюджета во время войны и велики, и нестабильны. В то же время, отметил он, в рамках выполнения программы EFF Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной во время COVID-19 и в результате войны.

"В этом контексте власти взяли на себя обязательство возобновить и усилить действие статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части и доходов, и части расходов", - напомнил Степанян.