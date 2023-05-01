ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МВФ раскритиковал законопроект о возврате 30 тысяч гривен военным

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 мая 2023 14:09
МВФ раскритиковал законопроект о возврате 30 тысяч гривен военным Фото: возвращение 30 тысяч гривен военным вызвало недовольство МВФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Принятый Верховной радой законопроект о возврате доплат в 30 тысяч гривен всем военным не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов на 4 млрд долларов и может привести к росту бюджетного дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграма Степаняна агентству "Интерфакс-Украина".

"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок", - сказал он.

Степанян добавил, что ссуды для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.

Представитель МВФ признал, что потребности в финансировании бюджета во время войны и велики, и нестабильны. В то же время, отметил он, в рамках выполнения программы EFF Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной во время COVID-19 и в результате войны.

"В этом контексте власти взяли на себя обязательство возобновить и усилить действие статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части и доходов, и части расходов", - напомнил Степанян.

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что решение Верховной рады о возврате доплат всем военным на уровне 30 тысяч гривен усложняет переговоры с МВФ, поскольку противоречит обязательствам украинских властей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Госбюджет
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным