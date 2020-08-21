В МВФ рассказали о перспективах сотрудничества с Украиной

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении МВФ продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Однако пока не определена дата следующего визита новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в исполнении требований фонда.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

"Дискуссии относительно выполнения параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы в настоящее время еще не определено", - заявил Люнгман.

По его словам, сейчас продолжаются дискуссии с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также экономической и финансовой политики государства.

Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и т. п.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика соответствовала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно в отношении этих вопросов и продолжаются дискуссии", - добавил Люнгман.

Напомним, 9 июня директора МВФ утвердили новую программу поддержки Украины в размере 5 млрд евро на 18 месяцев.

Украина уже получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.