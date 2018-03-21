МВФ проти податкової амністії в будь-якій формі, - Данилюк

НБУ і Мінфін вивчають можливість запровадження практики разового розкриття інформації

Міжнародний валютний фонд виступає проти запровадження в Україні так званої "податкової амністії". Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Справді, МВФ - проти податкової амністії в будь-якій формі. Вони проти, тому що досвід інших країн показує, що далеко не скрізь це спрацювало. Перш ніж вводити "нульову декларацію", треба провести консультації і показати МВФ, а головне - всім українцям, для чого це потрібно і в якому пакеті це будемо робити", - розповів глава Мінфіну.

Він повідомив, що на сьогоднішній день розглядається ініціатива про внесення законопроекту про "нульовий декларації" і непрямі методи в пакеті з BEPS. Однак сама "нульова декларація" не входить у вимоги програми BEPS.

Данилюк пояснив, що принцип "нульової декларації" як разового розкриття інформації про доходи та активи (voluntary disclosing )перед початком міжнародного обміну інформацією найбільш часто використовується у багатьох країнах, початківців обмін такою інформацією.

" Це стандартна процедура, яка проводилася багатьма країнами перед початком обміну інформацією. Зараз ми з Нацбанком та експертами вивчаємо такий досвід для вироблення проекту закону", - повідомив міністр.

Що стосується "нульової декларації", то це важливий і необхідний інструмент перед введенням непрямих методів перевірки відповідності витрат задекларованим доходам. Так звана "точка відліку", а також спосіб провести податкову амністію для легалізації доходів, з яких раніше не були сплачені податки.

Данилюк підкреслив, що в процесі прийняття відповідних змін у законодавство важливо, щоб "нульову декларацію" не використовували для легалізації незаконних доходів перед введенням прозорого обміну податковою інформацією на міжнародному рівні, для того щоб надалі зберегти ці доходи і уникнути відповідальності за отримання прибутку через корупції та інші нелегальні дії

Крім того, введення таких непрямих методів, на думку міністра фінансів, можливе лише після комплексної реформи Державної фіскальної служби, оскільки ці інструменти можуть дати додаткову можливість тиску з боку ГФС і посилять корупційну складову, і так ще досить суттєву у взаємини фіскальних органів і бізнесу

"Ідею "нульової декларації" ми підтримуємо, але спочатку потрібно прискорити реформу ГФС, а вона зараз просувається не дуже активно. При таких умовах запровадження "нульової декларації" і непрямих методів прямо зараз несе значні ризики: одні скористаються цим для отримання індульгенцій, а проти інших цей інструмент буде використано для тиску", - підкреслив Данилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України має намір провести валютну амністію для фізосіб-резидентів, що розкрили свою участь в іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК).

Амністія передбачає, що фізичні особи, які задекларують частки в КІК, будуть звільнені від застосування штрафних санкцій за порушення режиму іноземного інвестування за кордон та легалізації часткою в КІК.

При цьому сам регулятор також підтримує введення в Україні "нульової декларації".