UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МВФ прогнозує падіння світових цін на нафту в найближчі два роки

Фото: МВФ покращив прогноз за світовими цінами на нафту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світових цін на нафту у 2023 році на 16,2%. 2024 року ціни впадуть ще на 7,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на World Economic Outlook за січень 2023 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середня ціна Brent, Dubai Fateh та West Texas Intermediate складе 81,13 доларів за барель у 2023 році та 75,36 доларів у 2024 році.

Крім того, МВФ очікує, що неенергетична сировина у 2023 році подешевшає на 6,3%, у 2024 році - на 0,4%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд трохи покращив прогноз зростання світової економіки в 2023 році. За історичними мірками зростання залишиться слабким, оскільки боротьба з інфляцією та війна Росії в Україні стримують активність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть