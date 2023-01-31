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МВФ прогнозирует падение мировых цен на нефть в ближайшие два года

Фото: МВФ улучшил прогноз по мировым ценам на нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд прогнозирует падение мировых цен на нефть в 2023 году на 16,2%. В 2024 году цены упадут еще на 7,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook за январь 2023 года.

Согласно расчетам МВФ, средняя цена Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate составит 81,13 долларов за баррель в 2023 году и 75,36 долларов в 2024 году.

Кроме того, МВФ ожидает, что неэнергетическое сырье в 2023 году подешевеет на 6,3%, в 2024 году - на 0,4%.

Напомним, Международный валютный фонд немного улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году. По историческим меркам рост останется слабым, поскольку борьба с инфляцией и война России в Украине сдерживают активность.

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