МВФ прогнозирует падение мировых цен на нефть в ближайшие два года

Международный валютный фонд прогнозирует падение мировых цен на нефть в 2023 году на 16,2%. В 2024 году цены упадут еще на 7,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook за январь 2023 года.

Согласно расчетам МВФ, средняя цена Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate составит 81,13 долларов за баррель в 2023 году и 75,36 долларов в 2024 году.

Кроме того, МВФ ожидает, что неэнергетическое сырье в 2023 году подешевеет на 6,3%, в 2024 году - на 0,4%.