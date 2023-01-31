МВФ прогнозирует падение мировых цен на нефть в ближайшие два года

Международный валютный фонд прогнозирует падение мировых цен на нефть в 2023 году на 16,2%. В 2024 году цены упадут еще на 7,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook за январь 2023 года.
Согласно расчетам МВФ, средняя цена Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate составит 81,13 долларов за баррель в 2023 году и 75,36 долларов в 2024 году.
Кроме того, МВФ ожидает, что неэнергетическое сырье в 2023 году подешевеет на 6,3%, в 2024 году - на 0,4%.
Напомним, Международный валютный фонд немного улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году. По историческим меркам рост останется слабым, поскольку борьба с инфляцией и война России в Украине сдерживают активность.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.