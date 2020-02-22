ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВФ прогнозує зниження зростання економіки Китаю через коронавірус

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 21:00
МВФ прогнозує зниження зростання економіки Китаю через коронавірус
Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

МВФ прогнозує зниження зростання економіки Китаю на 0,4% до 5,6%, а світової - на 0,1%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зниження зростання економіки Китаю на 0,4% до 5,6%, а світовий - на 0,1% через коронавірус. Про це йдеться в поширеному в суботу прес-службою фонду заяві директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

МВФ в січні прогнозував підвищення темпів зростання світового ВВП з 2,9% в минулому році до 3,3% в цьому році. Однак, зазначають у Фонді, що 2019 nCoV - надзвичайна ситуація в області охорони здоров'я міжнародного масштабу - підірвала активність в Китаї.

За її словами, "вплив на світову економіку буде відносно невеликим і короткостроковим".

"Згідно з цим сценарієм, зростання в Китаї в 2020 році складе 5,6%. Це на 0,4% нижче, ніж в січневому прогнозі. Зростання світової економіки буде нижче на 0,1%... Але ми також розглядаємо і більш похмурі сценарії, при яких поширення вірусу буде йти довше і охопить більше регіонів, в результаті чого негативні наслідки для зростання також будуть більш тривалими ", - додала Георгієва.

Нагадаємо, раніше в МВФ заявляли, що ситуація з поширенням коронавируса Covid-19: може розвиватися за двома сценаріями. Тоді глава Фонду заявила, що якщо поширення вірусу припиняться, економіка Китаю швидко відновиться. Результатом буде різке падіння зростання ВВП в Китаї в першому кварталі 2020 року, але лише невелике зниження за весь рік. Побічні ефекти в інших країни будуть залишатися відносно незначними і короткочасними, в основному через тимчасові збоїв в ланцюжках поставок, туризму і обмежень на поїздки.

Україна знову зможе евакуювати громадян з Уханя, - МВС Samsung закриває завод в Південній Кореї через коронавірус
Новини України вирусМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся