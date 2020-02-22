МВФ прогнозує зниження зростання економіки Китаю через коронавірус

Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

МВФ прогнозує зниження зростання економіки Китаю на 0,4% до 5,6%, а світової - на 0,1%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зниження зростання економіки Китаю на 0,4% до 5,6%, а світовий - на 0,1% через коронавірус. Про це йдеться в поширеному в суботу прес-службою фонду заяві директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

МВФ в січні прогнозував підвищення темпів зростання світового ВВП з 2,9% в минулому році до 3,3% в цьому році. Однак, зазначають у Фонді, що 2019 nCoV - надзвичайна ситуація в області охорони здоров'я міжнародного масштабу - підірвала активність в Китаї.

За її словами, "вплив на світову економіку буде відносно невеликим і короткостроковим".

"Згідно з цим сценарієм, зростання в Китаї в 2020 році складе 5,6%. Це на 0,4% нижче, ніж в січневому прогнозі. Зростання світової економіки буде нижче на 0,1%... Але ми також розглядаємо і більш похмурі сценарії, при яких поширення вірусу буде йти довше і охопить більше регіонів, в результаті чого негативні наслідки для зростання також будуть більш тривалими ", - додала Георгієва.

Нагадаємо, раніше в МВФ заявляли, що ситуація з поширенням коронавируса Covid-19: може розвиватися за двома сценаріями. Тоді глава Фонду заявила, що якщо поширення вірусу припиняться, економіка Китаю швидко відновиться. Результатом буде різке падіння зростання ВВП в Китаї в першому кварталі 2020 року, але лише невелике зниження за весь рік. Побічні ефекти в інших країни будуть залишатися відносно незначними і короткочасними, в основному через тимчасові збоїв в ланцюжках поставок, туризму і обмежень на поїздки.