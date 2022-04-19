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МВФ прогнозирует 35%-й экономический спад в Украине в 2022 году

Фото: МВФ прогнозирует сокращение ВВП Украины в 2022 году на 35% (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Украины сократится в 2022 году на 35%. От прогнозов на следующие годы фонд пока отказался из-за продолжающегося российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2022 года).

"Хотя точные измерения ущерба украинской экономике получить невозможно, война вызовет очень сильное падение. Ожидается, что к 2022 году украинская экономика сократится на 35%. И даже если война скоро закончится, гибель людей, разрушение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед", - говорится в сообщении фонда.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 году - на 0,2 п.п. до 3,6%. Война России против Украины вызовет "сейсмические волны" во всем мире.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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МВФ