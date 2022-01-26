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МВФ призывает лишить биткойн статуса легальной валюты в Сальвадоре

Автор: Александр Мороз

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Сальвадор отказаться от биткойна как от платежного средства. Фонд подчеркивает, что этот статус является серьезным препятствием для страны в получении нового кредита от МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что в прошлом году Сальвадор запросил кредит МВФ в размере 1,3 млрд долларов, но переговоры зашли в тупик из-за опасений Фонда в отношении биткойна.

Правление подчеркивает, что биткойн представляет серьезные риски для финансовой стабильности, финансовой целостности и защиты прав потребителей. Поэтому МВФ призывает Сальвадор сузить сферу действия закона о криптовалютах, лишив биткойн статуса законного платежного средства.

Напомним, в сентябре Сальвадор сделал биткойн законным платежным средством наряду с долларом США. На сегодня он является единственной страной с таким статусом биткойна.

Сальвадор начал скупать биткойны в прошлом году, когда он торговался на отметках около 50 000 долларов, и купил не менее 1 801 монеты. На сегодня курс криптовалюты упал на 45% по сравнению с пиковым значением почти в 68 000 долларов, это означает, что страна вероятно, потеряла около 20 млн долларов.

Также стало известно, что Сальвадор построит первый в мире криптовалютный город.

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СальвадорМВФБиткоин