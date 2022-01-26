МВФ призывает лишить биткойн статуса легальной валюты в Сальвадоре

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Сальвадор отказаться от биткойна как от платежного средства. Фонд подчеркивает, что этот статус является серьезным препятствием для страны в получении нового кредита от МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что в прошлом году Сальвадор запросил кредит МВФ в размере 1,3 млрд долларов, но переговоры зашли в тупик из-за опасений Фонда в отношении биткойна. Правление подчеркивает, что биткойн представляет серьезные риски для финансовой стабильности, финансовой целостности и защиты прав потребителей. Поэтому МВФ призывает Сальвадор сузить сферу действия закона о криптовалютах, лишив биткойн статуса законного платежного средства.