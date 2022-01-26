ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МВФ закликає позбавити біткойн статусу легальної валюти в Сальвадорі

Новость на русском →
Середа 26 січня 2022 13:18
МВФ закликає позбавити біткойн статусу легальної валюти в Сальвадорі Фото: МВФ просить Сальвадор відмовитися від біткойна (Chesnot / Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає Сальвадор відмовитися від біткойна як від платіжного засобу. Фонд підкреслює, що цей статус є серйозною перешкодою для країни в отриманні нового кредиту від МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що в минулому році Сальвадор запросив кредит МВФ у розмірі 1,3 млрд доларів, але переговори зайшли в глухий кут через побоювання Фонду щодо біткойна.

Правління підкреслює, що біткойн представляє серйозні ризики для фінансової стабільності, фінансової цілісності та захисту прав споживачів. Тому МВФ закликає Сальвадор звузити сферу дії закону про криптовалюти, позбавивши біткойн статусу законного платіжного засобу.

Нагадаємо, у вересні Сальвадор зробив біткойн законним платіжним засобом поряд з доларом США. На сьогодні він є єдиною країною з таким статусом біткойнов.

Сальвадор почав скуповувати біткойни в минулому році, коли він торгувався на позначках близько 50 000 доларів, і придбав не менше 1 801 монети. На сьогодні курс криптовалюти впав на 45% в порівнянні з піковим значенням майже в 68 000 доларів, це означає, що країна ймовірно, втратила близько 20 млн доларів.

Також стало відомо, що Сальвадор побудує перше в світі кріптовалютне місто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сальвадор МВФ Біткоін
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ