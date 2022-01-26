МВФ закликає позбавити біткойн статусу легальної валюти в Сальвадорі

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає Сальвадор відмовитися від біткойна як від платіжного засобу. Фонд підкреслює, що цей статус є серйозною перешкодою для країни в отриманні нового кредиту від МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що в минулому році Сальвадор запросив кредит МВФ у розмірі 1,3 млрд доларів, але переговори зайшли в глухий кут через побоювання Фонду щодо біткойна. Правління підкреслює, що біткойн представляє серйозні ризики для фінансової стабільності, фінансової цілісності та захисту прав споживачів. Тому МВФ закликає Сальвадор звузити сферу дії закону про криптовалюти, позбавивши біткойн статусу законного платіжного засобу.