МВФ приветствует создание антикоррупционного суда

Лагард сделала соответствующее заявление по результатам телефонного разговора с Порошенко

Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал создание антикоррупционного суда. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ относительно Украины Кристин Лагард, опубликованном на сайте МВФ.

Сообщается, что Лагард и президент Украины Петр Порошенко обсудили вчера последние события. По результатам телефонного разговора, Лагард сделала соответствующее заявление.

"Меня очень вдохновляет принятие Украинским парламентом закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), что является важным шагом властей в борьбе против коррупции. Новый закон прокладывает путь к созданию независимого и сильного антикоррупционного суда, который вместе с существующими институтами (НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой) будет способствовать обеспечению подотчетности и справедливости, которых требует украинский народ от государственных факторов", - говорится в заявлении.

Лагард приветствовала намерения обеспечить начало работы суда уже до конца этого года.

"В этом контексте, я отметила президента за его лидерство, благодаря которому был принят этот закон... Мы договорились, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял поданный президентом дополнительный закон для того, чтобы формально образовать суд, а также поправки для возвращения условия о том, что ВАКС будет рассматривать все дела, относящиеся к его юрисдикции, включая все апелляции по соответствующим решениям судов первой инстанции, как это было предусмотрено в принятом в первом чтении проекте закона", - отметила Лагард.

Она также добавила: "Мы также договорились тесно сотрудничать вместе с правительством с целью своевременной реализации этих и других действий, в частности тех, которые связаны с ценой на газ и бюджетом, имеющих решающее значение для завершения ожидаемого пересмотра в рамках программы по поддержке Украины МВФ".

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу в четверг, 14 июня 2018 года.