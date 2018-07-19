В МВФ предупредили об "уязвимости" части банковской системы еврозоны

Новости Финансы 19.07.2018 - 19:30
Фото: Международный валютный фонд (flickr.com/Jamille Wilson)
Фото: Международный валютный фонд (flickr.com/Jamille Wilson)

Части банковской системы еврозоны "уязвимы", несмотря на восстановление экономики региона, заявили в МВФ

Международный валютный фонд (МФВ) предупредил, что части банковской системы еврозоны по-прежнему уязвимы, несмотря на восстановление экономики Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает The Financial Times.

Так, МВФ предупредил Евросоюз о том, что части банковской системы Еврозоны по-прежнему уязвимы, несмотря на восстановление экономики региона. Фонд призвал ЕС к изменениям режима контроля кредиторов для предотвращения финансового кризиса.

Фонд описал долговые обязательства в некоторых государствах-членах как "тяжелые", и в некоторых регионах Еврозоны наблюдались признаки завышения цен на рынках недвижимости.

МВФ призвал ЕС предоставить экстренные кредиты для проблемных кредиторов, которые будут выведены  из национальных центральных банков и предоставлены ЕЦБ.

Напомним, в марте 2014 года Европейский парламент открыл путь к созданию банковского союза Европейского союза. На заседании в Страсбурге депутаты большинством голосов утвердили механизм санирования или закрытия проблемных банков.

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