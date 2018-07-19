У МВФ попередили про "вразливість" частини банківської системи єврозони

Частини банківської системи єврозони "вразливі", незважаючи на відновлення економіки регіону, заявили в МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив, що частини банківської системи єврозони, як і раніше уразливі, незважаючи на відновлення економіки Європейського союзу (ЄС). Про це повідомляє The Financial Times.

Так, МВФ попередив Євросоюз про те, що частини банківської системи Єврозони, як і раніше вразливі, незважаючи на відновлення економіки регіону. Фонд закликав ЄС до змін режиму контролю кредиторів для запобігання фінансової кризи.

Фонд описав боргові зобов'язання в деяких державах-членах як "важкі", і в деяких регіонах Єврозони спостерігалися ознаки завищення цін на ринках нерухомості.

МВФ закликав ЄС надати екстрені кредити для проблемних кредиторів, які будуть виведені з національних центральних банків і надані ЄЦБ.

Нагадаємо, в березні 2014 року Європейський парламент відкрив шлях до створення банківського союзу Європейського союзу. На засіданні в Страсбурзі депутати більшістю голосів затвердили механізм санірування або закриття проблемних банків.