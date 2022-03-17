UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МВФ предупредил о рисках для развивающихся стран после повышения ставки ФРС

Фото: МВФ предупредил о рисках для развивающихся стран (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Федеральная резервная система США действует "должным образом", ужесточая денежно-кредитную политику и сигнализируя о более высокой ставке в будущем. Но изменение политики несет риски для стран развивающихся странах, зависящих от долларового финансирования, заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая на пресс-конференции МВФ на следующий день после того, как ФРС впервые с 2018 года повысила процентные ставки на четверть процентного пункта, Райс заявил, что странам будет труднее оценить влияние решения ФРС на политику из-за сильно отличающихся постпандемических экономических обстоятельства и последствий войны России против Украины.

По словам Райса, продолжение предоставления четких перспективных прогнозов, которые пропорционально реагируют на изменения в данных, поможет сохранить инфляционные ожидания. "Такой более быстрый темп нормализации ФРС увеличивает риски, с которыми сталкиваются другие страны, зависящие от долларового финансирования, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - сказал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ