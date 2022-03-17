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МВФ предупредил о рисках для развивающихся стран после повышения ставки ФРС

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Вашингтон, Четверг 17 марта 2022 16:52
МВФ предупредил о рисках для развивающихся стран после повышения ставки ФРС Фото: МВФ предупредил о рисках для развивающихся стран (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Федеральная резервная система США действует "должным образом", ужесточая денежно-кредитную политику и сигнализируя о более высокой ставке в будущем. Но изменение политики несет риски для стран развивающихся странах, зависящих от долларового финансирования, заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая на пресс-конференции МВФ на следующий день после того, как ФРС впервые с 2018 года повысила процентные ставки на четверть процентного пункта, Райс заявил, что странам будет труднее оценить влияние решения ФРС на политику из-за сильно отличающихся постпандемических экономических обстоятельства и последствий войны России против Украины.

По словам Райса, продолжение предоставления четких перспективных прогнозов, которые пропорционально реагируют на изменения в данных, поможет сохранить инфляционные ожидания. "Такой более быстрый темп нормализации ФРС увеличивает риски, с которыми сталкиваются другие страны, зависящие от долларового финансирования, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - сказал он.

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