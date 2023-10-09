МВФ попередив про необхідність збирати податки через зменшення підтримки України

Як зазначив представник фонду, до кінця цього року влада України планує запустити так звану Національну стратегію доходів.

"Всі розуміють: з часом і поступово міжнародна підтримка України зменшуватиметься, тому Україні потрібно розвивати власні внутрішні ресурси для самофінансування", - сказав він.

За його совами, на це треба зважати, бо після закінчення війни зростатимуть потреби на фінансування соціальних видатків. "Тому владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи - як податкові, так і митні", - додав Ґрей.

Водночас він нагадав, що МВФ розробив програму розширеного фінансування з Україною з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. "Але ми передбачили і негативніший сценарій з тривалішою у часі війною і, відповідно, більшими обсягами зовнішнього фінансування", - сказав представник фонду.

"Міжнародна фінансова допомога має зрости за умов негативного сценарію. У разі реалізації сценарію базового, ми говорили про 115 млрд доларів, а негативного - 140 млрд доларів", - сказав він.