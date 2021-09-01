МВФ не помог: эксперты оценили влияние транша на курс гривны

Безвозвратный транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 2,7 млрд долларов, который Украина получила накануне Дня Независимости, никак не повлиял на валютный рынок. Деньги не будут направлены на рынок.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок" .

"Эти деньги будут направлены в золотовалютные запасы страны, и эта информация носит чисто психологический характер для участников рынка. Ведь эти деньги не будут направлены на межбанк и влияние на курс пока не имеют", - считает директор департамента казначейства "Идея Банк" Ярослав Кабин.

И хотя напрямую эти поступления не влияют на курсообразование, тем не менее, как полагает аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко, наличие этих денег означает, что страна без лишних хлопот сможет пройти через пиковые выплаты по валютным долгам в ближайшее время.