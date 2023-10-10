МВФ покращив прогноз зростання економіки України

МВФ очікує, що економіка України зросте на 3,2% у 2024 році, а у 2025 році зростання прискориться до 6,5%.

Згідно з прогнозом МВФ, доларовий ВВП України перевищить довоєнний рівень у 199,8 млрд доларів (за 2021 рік) лише у 2026 році, коли він становитиме 206,6 млрд доларів.

За прогнозом МВФ, середньорічна інфляція в Україні 2023 року становитиме 17,7%, а у 2024 році сповільниться до 13,0%.

ВВП України

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання економіки України прискориться у 2024 році до 5,0% порівняно з 2,8% цього року.

ЄБРР прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1% та на 3% у 2024 році.

Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 3,5% у 2023 році та на 4,0% у 2024 році.