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МВФ покращив прогноз зростання економіки України

Фото: МВФ дав прогноз щодо світової економіки на 2023-2024 роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України на 2% у 2023 році. Раніше МВФ очікував на зростання валового внутрішнього продукту України не більше ніж на 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (жовтень 2023 року).

МВФ очікує, що економіка України зросте на 3,2% у 2024 році, а у 2025 році зростання прискориться до 6,5%.

Згідно з прогнозом МВФ, доларовий ВВП України перевищить довоєнний рівень у 199,8 млрд доларів (за 2021 рік) лише у 2026 році, коли він становитиме 206,6 млрд доларів.

За прогнозом МВФ, середньорічна інфляція в Україні 2023 року становитиме 17,7%, а у 2024 році сповільниться до 13,0%.

ВВП України

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання економіки України прискориться у 2024 році до 5,0% порівняно з 2,8% цього року.

ЄБРР прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1% та на 3% у 2024 році.

Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 3,5% у 2023 році та на 4,0% у 2024 році.

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