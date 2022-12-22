МВФ покращив прогноз щодо економіки України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує невелике економічне зростання в Україні 2023 року на рівні 1,0%. Раніше МВФ не робив прогнозів на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до Меморандуму України з МВФ.

Прогноз падіння ВВП України у 2022 році покращено до 33,0% порівняно з 35,0%, що очікувалися у жовтні.

Згідно з базовим сценарієм, у 2024 році зростання ВВП складе 4,0%, у 2025 році 3,4%, у 2026 році 3,6% у 2027 році - 3,0%.