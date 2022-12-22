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МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

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Украина, Четверг 22 декабря 2022 15:57
МВФ улучшил прогноз по экономике Украины Фото: МВФ улучшил экономический прогноз по Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует небольшой экономический рост в Украине в 2023 году на уровне 1,0%. Ранее МВФ не делал прогнозы на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к Меморандуму Украины с МВФ.

Прогноз падения ВВП Украины в 2022 году улучшен до 33,0% по сравнению с 35,0%, ожидавшимися в октябре.

Согласно базовому сценарию, в 2024 году рост ВВП составит 4,0%, в 2025 году 3,4%, в 2026 году 3,6% в 2027 году - 3,0%.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует более глубокое падение ВВП из-за террористических атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

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