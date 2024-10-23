UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

МВФ погіршив прогноз зростання економіки України

Фото: МВФ погіршив прогноз (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України на найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (жовтень 2024 року).

Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,0%, що нижче за прогноз за квітень (3,2%).

На 2025 рік прогноз знижений до 2,5% із 6,5%.

Зростання прискориться лише у 2026 році - до 5,3% (раніше очікувалося зростання на 5,0%).

Прогноз щодо світової економіки

За прогнозом МВФ, світова економіка продовжить зростати на рівні 3,2% у 2024 та 2025 роках, такими ж темпами, як і у 2023 році (3,3%). Середньострокове зростання протягом п'яти років уповільниться до "посередніх" 3,1%, що значно нижче за допандемічний тренд.

Головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша заявив, що деякі країни, включаючи США, демонструють стійкість. "Новини щодо США у певному сенсі дуже хороші", - сказав Гурінша.

Згідно зі звітом, економіка США продовжить забезпечувати більшу частину поштовху для світового зростання до кінця поточного року та у 2025 році.

Тим не менш, у документі попереджається про наявність великої кількості ризиків, пов'язаних із збройними конфліктами, можливими новими торговими війнами та наслідками жорсткої грошово-кредитної політики, яку ФРС та інші центральні банки стримують інфляцію.

Прогнози МВФ

Нагадаємо, у жовтні МВФ оновив базовий та негативний сценарій для економіки України залежно від тривалості та інтенсивності війни. Згідно з базовим сценарієм, війна закінчиться наприкінці 2025 року. Раніше МВФ очікував на її закінчення наприкінці 2024 року.

Негативний сценарій передбачає більш інтенсивні бойові дії та завершення війни у середині 2026 року, що призведе до падіння економіки у 2025 році та стагнації у наступні роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФВВП