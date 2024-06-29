МВФ погіршив прогноз зростання економіки України

МВФ очікує, що ВВП України зросте 2024 року на 2,5-3,5%. У березні фонд прогнозував зростання на 3-4%. Прогноз на 2025 рік погіршено до 5% порівняно з 5,5%.

Як зазначається в Меморандумі, у першому кварталі 2024 року економіка України виявилася стійкішою, ніж очікувалося, зі стійкими показниками зростання, дефляцією, що триває, і збереженням адекватних резервів.

"Очікується, що відновлення сповільниться, особливо з урахуванням атак на енергетичну інфраструктуру України, а перспективи схильні до високих ризиків через виключно високу невизначеність, пов'язану з війною. Пильність щодо цих ризиків необхідна для забезпечення своєчасного реагування у разі матеріалізації шоків", - заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.

У Меморандумі йдеться, що перспективи на частину 2024 року, що залишилася, і на 2025 рік погіршилися, в основному через руйнівні атаки на українську енергетичну інфраструктуру і невизначеність щодо тривалості війни Росії проти України.

"Ризики погіршення ситуації залишаються виключно високими через невизначеність, пов'язану з війною, потенційні шоки витрат і фінансування, а також соціальні наслідки політики, яка може знадобитися, якщо шоки матеріалізуються", - йдеться в документі.