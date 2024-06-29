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МВФ погіршив прогноз зростання економіки України

Фото: голова МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 і 2025 роки через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

МВФ очікує, що ВВП України зросте 2024 року на 2,5-3,5%. У березні фонд прогнозував зростання на 3-4%. Прогноз на 2025 рік погіршено до 5% порівняно з 5,5%.

Як зазначається в Меморандумі, у першому кварталі 2024 року економіка України виявилася стійкішою, ніж очікувалося, зі стійкими показниками зростання, дефляцією, що триває, і збереженням адекватних резервів.

"Очікується, що відновлення сповільниться, особливо з урахуванням атак на енергетичну інфраструктуру України, а перспективи схильні до високих ризиків через виключно високу невизначеність, пов'язану з війною. Пильність щодо цих ризиків необхідна для забезпечення своєчасного реагування у разі матеріалізації шоків", - заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.

У Меморандумі йдеться, що перспективи на частину 2024 року, що залишилася, і на 2025 рік погіршилися, в основному через руйнівні атаки на українську енергетичну інфраструктуру і невизначеність щодо тривалості війни Росії проти України.

"Ризики погіршення ситуації залишаються виключно високими через невизначеність, пов'язану з війною, потенційні шоки витрат і фінансування, а також соціальні наслідки політики, яка може знадобитися, якщо шоки матеріалізуються", - йдеться в документі.

За даними Держстату, зростання ВВП України за 2023 рік склало 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році. У першому кварталі 2024 року зростання несподівано прискорилося до 6,1%.

У квітні НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 році з 3,6% до 3,0% через обстріл енергетичної інфраструктури. НБУ може погіршити прогноз у липні.

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