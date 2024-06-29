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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2024 и 2025 годы из-за последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5-3,5%. В марте фонд прогнозировал рост на 3-4%. Прогноз на 2025 год ухудшен до 5% по сравнению с 5,5%.

Как отмечается в Меморандуме, в первом квартале 2024 года экономика Украины оказалась более стойкой, чем ожидалось, с устойчивыми показателями роста, продолжающейся дефляцией и сохранением адекватных резервов.

"Ожидается, что восстановление замедлится, особенно с учетом атак на энергетическую инфраструктуру Украины, а перспективы подвержены высоким рискам из-за исключительно высокой неопределенности, связанной с войной. Бдительность в отношении этих рисков необходима для обеспечения своевременного реагирования в случае материализации шоков", - заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

В Меморандуме говорится, что перспективы на оставшуюся часть 2024 года и на 2025 год ухудшились, в основном из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности войны России против Украины.

"Риски ухудшения ситуации остаются исключительно высокими из-за неопределенности, связанной с войной, потенциальных шоков расходов и финансирования, а также социальных последствий политики, которая может потребоваться, если шоки материализуются", - говорится в документе.

По данным Госстата, рост ВВП Украины за 2023 год составил 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. В первом квартале 2024 года рост неожиданно ускорился до 6,1%.

В апреле НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году с 3,6% до 3,0% из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. НБУ может ухудшить прогноз в июле.

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