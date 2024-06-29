МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины

МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5-3,5%. В марте фонд прогнозировал рост на 3-4%. Прогноз на 2025 год ухудшен до 5% по сравнению с 5,5%.

Как отмечается в Меморандуме, в первом квартале 2024 года экономика Украины оказалась более стойкой, чем ожидалось, с устойчивыми показателями роста, продолжающейся дефляцией и сохранением адекватных резервов.

"Ожидается, что восстановление замедлится, особенно с учетом атак на энергетическую инфраструктуру Украины, а перспективы подвержены высоким рискам из-за исключительно высокой неопределенности, связанной с войной. Бдительность в отношении этих рисков необходима для обеспечения своевременного реагирования в случае материализации шоков", - заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

В Меморандуме говорится, что перспективы на оставшуюся часть 2024 года и на 2025 год ухудшились, в основном из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности войны России против Украины.

"Риски ухудшения ситуации остаются исключительно высокими из-за неопределенности, связанной с войной, потенциальных шоков расходов и финансирования, а также социальных последствий политики, которая может потребоваться, если шоки материализуются", - говорится в документе.