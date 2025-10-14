МВФ погіршив прогноз світового зростання: торговельні бар'єри і тарифи гальмують економіку

Зростання світової економіки сповільниться

За прогнозом МВФ, темпи глобального зростання знизяться з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025-му і 3,1% у 2026-му. Розвинені економіки зростуть приблизно на 1,5%, а ті, що розвиваються, і країни з ринками, що формуються, - трохи вище 4%.



"Глобальна економіка пристосовується до нових умов, але ризики залишаються значними", - зазначив головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.

Серед загроз названо торговельний протекціонізм, дефіцит робочої сили, фінансову нестабільність і ослаблення інститутів. МВФ закликає уряди зміцнювати довіру за допомогою прозорих і стійких економічних рішень, підтримувати незалежність центробанків і проводити структурні реформи.

Вплив тарифів США виявився м'якшим за очікуваний

Після введення Сполученими Штатами масштабних тарифів у квітні 2025 року світова торгівля пережила сильний шок. Однак, за словами МВФ, збиток виявився меншим, ніж передбачалося.

"США домовилися про торговельні угоди з низкою країн, надавши численні винятки. Більшість держав утрималися від заходів у відповідь, а приватний сектор швидко перебудував ланцюжки поставок", - йдеться у звіті.

У результаті МВФ прогнозує світове зростання на рівні 3,2% цього року і 3,1% наступного. Однак в організації попереджають, що рано робити висновки про нешкідливість тарифів. "Торговельні напруження зберігаються, а їхні наслідки можуть проявитися пізніше", - зазначається в документі.

США і Китай адаптуються по-різному

У США посилення імміграційної політики скорочує пропозицію робочої сили, тоді як інвестиції, стимульовані розвитком штучного інтелекту, підтримують економічну активність. У Китаї зростання стримується кризою в секторі нерухомості, але частково компенсується експортом і держстимулюванням.

У Європі розширення бюджетних програм підтримує зростання, особливо в Німеччині, а ослаблення долара допомагає країнам, що розвиваються. Проте, "шок від тарифів додатково послаблює і без того мляві перспективи зростання", - підкреслюють аналітики МВФ.

Нові ризики для світової економіки

МВФ виділяє чотири основні загрози: надмірне захоплення інвестиціями в штучний інтелект, структурні проблеми Китаю, зростаючий тиск на держбюджети і зниження довіри до ключових інститутів.

"Без негайних заходів висока заборгованість, військові витрати і зростання відсоткових ставок ще сильніше стиснуть бюджетні можливості", - ідеться у звіті. У країнах із низьким доходом ситуація особливо вразлива - скорочення міжнародної допомоги може призвести до соціальної нестабільності.

Фонд також попереджає: тиск на центральні банки послабити монетарну політику заради короткострокового зростання може призвести до сплеску інфляції та підірвати довіру до фінансової системи.

Що може поліпшити прогноз

На думку МВФ, пом'якшення торговельної невизначеності та повернення до низьких тарифів здатні додати до світового ВВП до 1% у найближчій перспективі. "Чіткі та стабільні правила міжнародної торгівлі допоможуть відновити впевненість і стимулювати інвестиції", - зазначає фонд.

Також позитивний ефект може дати розвиток штучного інтелекту і поліпшення внутрішньої економічної політики. "Прозорість, ефективні державні витрати та незалежна монетарна політика мають залишатися пріоритетом", - наголошують експерти.