МВФ оцінив кількість населення України та дав прогноз на найближчі роки

За оцінкою МВФ, наявне населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 35,0 млн осіб, у 2023 році - до 33,2 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

2024 рік – 33,4 млн осіб

2025 рік – 34,3 млн осіб

2026 рік – 35,1 млн осіб

2027 рік – 35,8 млн осіб

2028 рік – 36,0 млн осіб

2028 рік – 36,0 млн осіб.

Біженці з України в Європі

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 14 березня 2024 року було зафіксовано по всьому світу 6,486 млн біженців з України (5,983 млн біженців зафіксовано в Європі та 0,503 млн за межами Європи).

За оцінкою НБУ, за 2023 рік кількість збільшилась приблизно на 200 тис. осіб.

НБУ прогнозує, що у 2024 році з урахуванням збереження високих ризиків безпеки очікується продовження відтоку мігрантів, хоч і незначне (близько 100 тис. осіб за підсумками року).

Після зниження ризиків безпеки у 2025 році до України повернеться орієнтовно 400 тис. осіб.