МВФ оценил количество населения Украины и дал прогноз на ближайшие годы

Международный валютный фонд прогнозирует начало возвращения беженцев в Украину уже в 2024 году. Однако оно будет медленным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2024 года).
По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 35,0 млн человек, в 2023 году - до 33,2 млн человек.
МВФ прогнозирует такую численность населения:
По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 14 марта 2024 года было зафиксировано по всему миру 6,486 млн беженцев из Украины (5,983 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,503 млн за пределами Европы).
По оценке НБУ, за 2023 год количество увеличилось примерно на 200 тыс. человек.
НБУ прогнозирует, что в 2024 году с учетом сохранения высоких рисков безопасности ожидается продолжение оттока мигрантов, хотя и незначительное (около 100 тыс. человек по итогам года).
После снижения рисков безопасности в 2025 году в Украину вернется ориентировочно 400 тыс. человек.